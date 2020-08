Bartomeu confirmó que rodarán cabezas y no descartó elecciones

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no se escondió tras el bochornoso adiós europeo, qué menos. "Lo lamento por todos, no hemos sido el equipo que somos ni el club que representamos".

Y aunque no dio nombres propios, confirmó que habrá cambios drásticos en el club para buscar un nuevo ciclo de éxitos, tal y como había sugerido Piqué antes.

"Es un resultado abultadísimo. Felicito al Bayern, que ha hecho un gran partido y ha merecido pasar. No hemos estado a la altura y comparto lo que ha dicho Piqué. Algunas decisiones ya las teníamos pensadas y las ejecutaremos en los próximos días. No el día para comunicarlas. Sobre todo, hay que disculparnos ante los socios porque no es el Barça que queremos", aseguró el mandamás azulgrana.

"No voy a decir las que son", insistió Bartomeu, aunque no obvió que el 2-8 supondrá otras nuevas determinaciones, que prometen una revolución en el club: "Algunas de ellas están tomadas antes de la Champions, otras después. Ahora es un día para reflexionar, estar con mucha pena e intentar levantar el ánimo de los 'culés' en todo el mundo, porque estarán apenados".

Otra de las cuestiones que está sobre la mesa, como le inquieren muchos socios, es la posibilidad de adelantar elecciones. Esquivó el tema, pero entre líneas surgió la sensación de que puede ser. "Como dije antes, están tomadas muchas decisiones antes de la Champions. No es día para tomarlas en caliente. Sobre todo disculparnos ante todos los aficioonados".

El mensaje en bucle por respuesta del dirigente catalán se extendió a la situación de Quique Setién en el banquillo, quien al término del choque quedó a la espera de lo que pueda decidir la entidad. El cántabro pareció quedar sentenciado.