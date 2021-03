La detención de Josep Maria Bartomeu ha sacudido la actualidad de un FC Barcelona que está muy pendiente de lo que ocurra con el que hasta hace tan solo unos meses era el presidente de la entidad de la Ciudad Condal.

Como parte de la investigación del denominado 'Barçagate', el ex mandatario fue arrestado y trasladado a la comisaría de Les Corts para que declarase junto a Romà Gómez Ponti, Jaume Masferrer y Óscar Grau.

Sin embargo, tal y como indica 'Sport', tanto Bartomeu como el resto de detenidos este lunes 1 de marzo, tras ser aconsejados por sus abogados, han ejercido su derecho a no declarar ante la jueza Alejandra Gil, titular del juzgado número 13 de la Audiencia de Barcelona.

De esta manera, todo el proceso quedaría demorado hasta el martes. Además, según señalan diversos medios, Bartomeu pasará la noche en comisaría. También Masferrer dormirá en el calabozo. De los otros detenidos, hasta el momento, solo Gómez Pontí (que no ha sido citado para declarar ante el Tribunal) ha abandonado la misma, aunque esta previsto que también salga Óscar Grau.

Olga Tubau, abogada de Jauma Masferrer, confirmó que su cliente permanecerá en comisaria junto al ex presidente y que ambos pasarán a disposición judicial este martes a las 9 de la mañana. "Este martes pasa a disposición judicial, pero este lunes duerme aquí el señor Masferrer. No ha declarado", aseguró ante los medios. Por su lado, Jorge Navarro, letrado de Gómez Ponti, indicó que este "fue voluntariamente" y que ha ejercido su derecho a no declarar.

Cabe recordar que el denominado 'Barçagate' es una investigación sobre la contratación por parte de la anterior Junta Directiva del Barça de la empresa I3 Ventures, que se dedicaba a desprestigiar en las redes sociales a las voces discordantes. A la misma se le pagó casi un millón de euros en contratos por debajo del mínimo estipulado para que lo tuviese que aprobar toda la Junta.