"Bartomeu está intentando atrasar todo el proceso"

El precandidato a las elecciones del Barcelona Víctor Font denunció que la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu está "intentando, de todas las maneras, atrasar al máximo todo el proceso" de la moción de censura.

Después de confirmarse la validez de las firmas necesarias para llevar a cabo el voto de censura, Font lamentó la actitud que, según él, está teniendo la junta de la entidad azulgrana.

"¿Quieren paralizar el voto de censura? Es espectacular. Ya no nos quedan palabras. Lo que es evidente es que están intentando de todas las maneras posibles atrasar el máximo todo este proceso. Están intentando desacreditar la moción una vez conseguidas las firmas", manifestó Font, antes de presentar ante unos ochenta socios azulgranas del Principado de Andorra su proyecto de 'Sí al futuro' en Escaldes-Engordany.

"La gran pregunta que nos hacemos es por qué esta resistencia al proceso democrático de más de 20.000 socios que se han movilizado en unas condiciones muy complicadas. Los socios del Barça no se merecen que el resultado haya sido este y que ellos continúen haciendo juego sucio y judicializando el proceso", insistió, en referencia a la denuncia por supuesta falsificación de firmas que ha hecho la entidad azulgrana.

Sobre una posible dimisión de Bartomeu, Víctor Font fue claro: "No piensa dimitir, no. Si no lo hizo antes, cuando ya dio motivos para dimitir, no lo hará ahora. Ahora va a la Guardia Civil por 300 firmas cuando hay más de 3.000 de margen. Me pregunto qué le debe pasar y qué le debe motivar para aferrarse a la silla de esta manera".

El precandidato tiene claro que la junta liderada por Bartomeu busca "excusas de mal pagador", apelando "al sentido de la responsabilidad por no dejar el club en manos de una junta gestora cuando algunas decisiones mejor que no las tomen ellos".

"No se puede permitir esta reestructuración de gastos que están haciendo ahora con la negociación de bajar los sueldos. Se tiene que hacer antes y no ahora. Es todo muy extraño", se quejó.

Víctor Font también criticó las palabras del vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, que recordó que había unos 90.000 socios que no habían dado su apoyo a la moción: "Ahora ponen el argumento de apelar a la mayoría silenciosa. Es un argumento muy pobre y también ocurre en la política actual".

También tuvo un mensaje para el exvicepresidente Joan Laporta, que continua sin aparecer con rotundidad en la escena preelectoral. "Yo pienso en nosotros y queremos presentar nuestro proyecto. Si Laporta se quiere presentar, que presente el suyo a los socios, porque no se trata de vivir del pasado o de la figura de una persona en concreto", sentenció Font.