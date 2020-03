Bartomeu habló de sus pañoladas, pidió jugar mejor y respaldó a Setién

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, restó importancia a las últimas pañoladas de una parte del Camp Nou pidiendo su dimisión, al recordar que él también protestó contra la junta directiva que dirigía la entidad cuando ejercía su condición de socio.

"Yo he sido socio y he hecho pañoladas. La última, cuando se iba Ronaldo", recordó este martes durante su participación en el Foro Barcelona Capital, organizado por el Círculo Ecuestre de la Ciudad Condal.

"El Barça ha sido siempre un club muy democrático, y el estadio y el Palau han de expresarse como quieran; solo faltaría", añadió Bartomeu, quien descartó adelantar las elecciones para calmar a la masa social.

"Una cosa es que haya socios o aficionados que vayan al campo y no estén conformes con alguna actuación, pero el club está pacificado. El proyecto continúa. Todavía hay cosas por hacer, y acabar el mandato es una responsabilidad que asumimos ante los socios. Las elecciones serán en 2021", subrayó.

Por eso, Bartomeu pidió "paciencia", porque el equipo de fútbol está "en una transición" que todavía no se ha completado. "Tenemos una generación que lo ha dado todo y nos ha dado muchos éxitos y que aún compite, y otra nueva generación que acaba de llegar. No es fácil conjugar el talento de casa con el de fuera, con diferentes generaciones y edades", apostilló.

En cualquier caso, el máximo dirigente de la entidad azulgrana reconoció que el equipo que actualmente dirige Quique Setién podría jugar mejor: "Yo satisfecho no estoy. Aunque estamos bien en la Liga y en la 'Champions', la mejora tiene que llegar, y llegará".

Entre esas mejoras debe estar la manera en que el segundo de Setién, Eder Sarabia, se dirige a los jugadores durante los partidos. "Estoy de acuerdo con el entrenador en que las formas no son las que corresponden a un club como el Barça, pero el fondo es correcto", matizó.

Y es que el mandamás catalán anda muy contento con su actual cuerpo técnico: "El Barça es un club de entrenadores, no de presidentes. Los técnicos tienen peso, pero necesitábamos un impulso nuevo como Setién, que es un talibán del juego, el equipo está motivado y es ambicioso, aspiramos a todos los títulos".

Y en este sentido, aprovechó para desmentir que los futbolistas son los que al final mandan en la entidad: "Lo he dicho siempre, los jugadores no mandan, pero opinan, evidentemente, porque conocen muy bien el club".

Ni siquiera Leo Messi, aunque Bartomeu no esconde que en el Barcelona ofrecen siempre un trato especial al astro argentino. "Leo es el mejor del mundo y no le tengo que explicar nada. Él lo tiene todo clarísimo. Me lo han preguntado muchas veces y siempre digo lo mismo, que Messi seguirá en el Barça y se retirará en el Barça", aseguró.

Por otro lado, Josep Maria Bartomeu confirmó que habrá un nuevo referéndum sobre el 'Espai Barça', el proyecto que contempla, entre otras obras y mejoras, la remodelación del Camp Nou y la construcción de un nuevo Palau Blaugrana.

"Haremos un nuevo referéndum, porque el Palau será más grande y la financiación también va a ser superior a 680 millones de euros (inicialmente estaba previsto que fuera de uno 600 millones). Es un proyecto para los próximo 70 años y la opinión del socio es muy importante", señaló.

No obstante, Bartomeu indicó que la consulta todavía no tiene fecha, porque tenían pensado hacerla "coincidiendo con un día de partido" y con las medidas para prevenir el contagio del coronavirus desconoce hasta cuándo los encuentros del Barça se disputarán a puerta cerrada.

Por último, el presidente del Barcelona abordó la situación económica de la entidad, que aseguró que es solvente, aunque reconoció que tiene "un problema" con la masa salarial de la plantilla del primer equipo de fútbol, "que está en los límites del 'Fair Play Financiero".