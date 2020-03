"Bartomeu llegó a ser presidente del Barça sin saber por qué"

Albert Perrín, ex directivo del Barcelona durante la presidencia de Joan Laporta, pasó por el programa 'A Diario' de 'Radio Marca' para hablar sobre el cuarto aniversario de la muerte de Johan Cruyff y analizar la actualidad del club.

"Me siento orgulloso de decir que fui amigo de Johan", explicó Perrín, que recordaba con cariño tanto al holandés como a uno de sus discípulos que hicieron grande el club azulgrana: "Fue una persona que entendía el fútbol y que tuvo un alumno aventajado, Guardiola".

En cuanto a la situación actual del Barça, el ex dirigente se mostró especialmente crítico con la gestión del presidente Josep María Bartomeu. La suya es una de las voces más críticas con el dirigente a un año de las elecciones.

"La gran suerte de Bartomeu es haber nacido después de su padre. Llegó a ser presidente sin saber por qué y me da un miedo horroroso el futuro del Barça", espetó con dureza Perrín.

"La Junta Directiva del Barça compra cromos para tapar las vergüenzas que tiene. Solo saben vender para hacer funcionar la caja registradora, no pensando en lo deportivo", continuó el ex directivo junto a Laporta, que culminó: "Hay tantas cosas que bajo mi punto de vista se han hecho mal en el Barça, que se me hace difícil enderezarlo".