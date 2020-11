"Bartomeu me dijo que el Barça no se iba a llevar a Ramos Mingo"

El pasado mes de febrero el Barcelona concretó el fichaje de Ramos Mingo, que llegó libre desde Boca Juniors después de no ampliar su vínculo con el cuadro argentino, el equipo que le vio nacer. Meses después, Daniel Angelici, ex presidente de Boca, contó cómo fue ese proceso.

"José Mari Bakero es un ojeador en Sudamérica. Uno de los hermanos de Ramos Mingo jugó con él. Entonces, Bakero comenzó a hablar con la familia. La madre estaba cerca de firmar por Boca, pero el papá no quería", reconoció a su paso por 'Presión Alta', de 'TyC Sports'.

Y ahí entró Bartomeu, ya ex presidente 'culé': "Él me dijo que nunca se iban a llevar al futbolista, que no iba a ser así. Nunca pudimos firmar con el jugador porque los padres no quisieron. Perdimos las elecciones y se fue".

Ramos Mingo, de 18 años, se encuentra esta temporada en el filial azulgrana, en Segunda B. De hecho, ya ha disputado dos partidos como titular en la categoría en el triunfo ante el Nàstic (1-0) y el empate frente al AE Prat.