"¿Bartomeu? Necesitábamos cambios, íbamos de mal en peor"

Piqué habló tras el Barça-Dinamo de Kiev. El central azulgrana analizó la victoria en Champions, pero primero tuvo que responder sobre la marcha de Josep María Bartomeu, ya ex presidente del club, y los cambios que se han producido desde aquel fatídico 2-8 de Lisboa ante el Bayern.

"El club está como está. No hay que ocultarlo. Está en un proceso de muchos cambios que necesitábamos. Había que darle una vuelta a todo esto porque la tendencia del equipo era decreciente y cada año que pasaba íbamos de mal en peor", dijo el central.

Piqué, que fue el autor del segundo gol, aseguró que hay que tener calma para lo que viene: "Ahora, habrá que darle tiempo a todo y en los próximos meses se verán con paciencia, aunque no haya mucho tiempo en este deporte".

Pero nosotros tenemos que competir en un año con muchas dificultades por muchos motivos. Las sensaciones son diferentes y la gente joven nos ha traído mucho dinamismo positivo", agregó sobre el lado buena de la temporada.

Sobre el encuentro, Piqué admitió que no fue el mejor encuentro de los suyos: "Ha sido un partido no muy bueno porque empezamos muy bien, pero no hemos ido a mejor. Desde el minuto 30, hemos perdido el control y, aunque fuésemos ganando 2-0, con su gol siempre hemos estado con intranquilidad. Pero es normal, tenemos que seguir trabajando".

"Hay cosas que tenemos que mejorar, esta claro. No hemos presionado bien con falta de concentración y coordinación. El nivel de la Champions League de todos los equipos es bueno aunque vengan con muchas bajas te pueden crear problemas. Lo mejor el resultado y los tres puntos porque seguimos en Champions con una buena dinámica y está claro que en LaLiga tenemos que darle una vuelta", profundizó en su análisis.

Por último, se refirió a las palabras de Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev, en las que aseguraba que no ve al Barça entre los favoritos a ganar la 'Orejona': "Es normal que no nos den como candidatos y menos viéndonos en las últimas temporadas".

"Ahora hay que coger confianza, ganar partidos y seguir trabajando, porque los resultados irán llegando poco a poco. Aunque este año no será nada fácil hacerlo al nivel que nos gustaría, pero, de momento, estamos haciendo lo que debemos para ir mejorando, aunque hayamos dado una no muy buena imagen", finalizó.