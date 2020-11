'Bartomeu no merecía este final, ha sido una vergüenza, un linchamiento'

Tras desvelar cómo se frustraron los fichajes de Mbappé, Neymar o Haaland por el Barcelona, Javier Bordas, ex directivo azulgrana, prosiguió con sus declaraciones a 'Mundo Deportivo' para hablar más en profundidad de Josep Maria Bartomeu.

Bordas quiso comenzar hablando sobre su salida del Camp Nou: "En parte me siento liberado, me da pena cómo ha acabado. Después de diez años maravillosos, los mejores de la historia del Barcelona, nos vamos con una pandemia y una mala sensación, y creo que no es justo. Estamos en un fin de ciclo complicado, veníamos de tener el mejor equipo de la historia. Un equipo ganando diez años no ha pasado nunca. Se podrían haber ganado más cosas pero siempre fuimos favoritos. Pero el fútbol es así, a veces no ganas lo que te mereces y a veces ganas algo que no te mereces".

"Han sido años maravillosos, hemos ganado en fútbol que es lo más importante, pero también en todas las disciplinas. Hemos ganado todos los títulos, somos el club más grande del mundo, el que más factura y el que tiene más seguidores en redes sociales", añadió.

En cuanto a la polémica salida de Bartomeu del club, explicó alto y claro: "No se merecía este final, para nada. Ha sido una vergüenza, un linchamiento. Siempre que había cualquier cosa pequeña nos atacaban, no lo entiendo. Con el desastre de la pandemia han machacado a Bartomeu. Luego, el tema de la moción. Las 20.000 firmas están ahí pero parece increíble que la Generalitat dejara votar un martes y a los dos días nos confinara en nuestros municipios. Es algo que se califica solo, una vergüenza".

Sobre si ve una motivación política en las decisiones de la Generalitat, comentó: "Esto es lo que más me molesta en el Barça, que haya una motivación política para utilizar el club y es evidente que hay gente que lo está intentando. Creo que desde el 2-8 se han hecho bastante bien las cosas. Pero entiendo que la gente descontenta pueda usar esa herramienta democrática y si les ha salido bien pues fuera. Yo era de los que quería dimitir antes".

"Para mí fue un error sacar a Valverde siendo líderes en la Liga"

"Es el final de un ciclo. Hay jugadores que son mayores, pero Ansu ilusiona, Ter Stegen y De Jong son jóvenes, está subiendo Pedri que es un acierto. Y hay veteranos de gran nivel. Los clubes extranjeros vienen a pescar a nuestra cantera. Llegó Koeman, un gran acierto y cuyo fichaje defendí internamente. Eso sí, para mí fue un error sacar a Valverde cuando lo sacamos. Hay gente que cree que lo tendríamos que haber echado después de Anfield, pero yo fui de los que lo defendió. Valverde llevaba muy bien el grupo", prosiguió.

Y añadió: "Todo se precipitó con el movimiento de Abidal y Òscar Grau yendo a Catar a hablar con Xavi. Yo, siendo uno de los responsables deportivos, no lo sabía. Al final el tema deportivo lo llevaban Bartomeu con los ejecutivos y la secretaría técnica. Yo he intentado ayudar en lo que he podido y, por desgracia, no se me hizo mucho caso".

"Lo de atacar a los jugadores es imposible, eran nuestros mimados"

También habló Bordas sobre el supuesto ataque del club a los jugadores: "Lo de atacar a los jugadores es imposible. Eran nuestros mimados, los que aguantan el Barça, el 70% del presupuesto. Los que generan ilusión son los jugadores. ¿Cómo vamos a atacarlos? No lo logro entender. ¿Para qué? Cuando, por otro lado, eres tan generoso con ellos. ¿Para qué les das tanto si luego les vas a criticar? Apriétales ya de entrada, pero ¿para qué ir por detrás? No se puede creer".

Sobre el liderazgo de Piqué, declaró: "Gerard es un jugador muy especial. Es el mejor central del mundo y es capaz de traerte un sponsor o de ser propietario de otro club. Es la pareja de Shakira, una estrella mundial, quizás algún día sea presidente del club... No hace falta defenderlo, él ya se defiende solo. No se me ocurre que nadie pueda atacar a un jugador".

"Messi estaba harto y decidió irse, pero se pudo equivocar..."

Finalmente, Bordas fue cuestionado sobre el intento de salida de Leo Messi, a lo que respondió: "Es un ganador y muy del Barça. Al perder por 2-8 y con las derrotas de Champions anteriores supongo que estaba harto y decidió irse. Para mí las formas fueron feas y equivocadas, está claro, pero se puede equivocar también Messi. Por suerte en el campo se equivoca poco".