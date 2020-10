Bartomeu se niega a dimitir hasta que haya dictamen sobre la moción

Josep Maria Bartomeu seguirá siendo presidente del FC Barcelona al menos unos días más. Es la conclusión del dirigente después de la reunión que ha mantenido este lunes en las instalaciones del Camp Nou.

Según cuentan 'Marca' y los principales medios nacionales, ni el presidente azulgrana ni el resto de la junta directiva planean dejar sus cargos hasta que no haya un dictamen sobre el voto de censura.

Los 'culés' están pendientes de lo que decida la Generalitat de Catalunya sobre la celebración del referendo los días 1 y 2 de noviembre. El club quiere que se aplace por motivos sanitarios, por lo que espera a la decisión de la Consejería de Salud, que podría llegar el miércoles.

Bartomeu y los suyos entienden que tras la declaración del estado de alarma y la evolución de la pandemia, las opciones de que se suspenda o aplace el voto de censura son cada vez más reales.

Hay que recordar que el Govern está estudiando la opción de confinar a sus ciudadanos durante los fines de semana, por lo que las fechas propuestas no serían viables.

Bartomeu defendió su postura en rueda de prensa

Con algunos minutos de atraso, Bartomeu salió a la sala de prensa del Camp Nou para atender a los medios y defender la postura del club a este respecto. El dirigente considera imposible asegurar los protocolos sanitarios de aquí al 1 de noviembre.

"Necesitábamos la aprobación del protocolo con un mínimo de 15 días para poner la logística necesaria. En las reuniones se nos dijo que siguiéramos los avances de la pandemia, pidiemos tiempo y se nos dijo que se nos daría la cobertura legal necesaria. Sin que se aprobase el protocolo, se nos dijo que se votara el 1 y 2. No se respetó nuestra petición de aplazar el voto 15 días para hacer el sufragio lo más universal posible", criticó.

"Quiero trasladar la perplejidad de esta Junta ante decisiones que consideramos contradictorias. Se exige a los cargos públicos trabajar por la salud de sus ciudadanos y es incompatible con decisiones partidistas. Quedamos a la espera de la respuesta de la Generalitat", continuó.

Cuestionado sobre si piensa dimitir, por sí mismo no adelantó nada: "Nosotros hemos pedido siempre que el voto sea descentralizado en las sedes en Cataluña y en el resto del Estado para dar protagonismo al socio y que no tenga que desplazarse, y para que haya muchísima más votación. Por eso queremos que prevalezca el protocolo de 15 días. Si nos dicen que no, la sede única será el Camp Nou. Cuando tengamos respuesta de la Generalitat convocaremos a la junta directiva y tomaremos decisiones. Especulaciones no voy a hacer".