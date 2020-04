Bartomeu suma otro incendio: la crisis de los vicepresidentes

Los últimos meses de Josep María Bartomeu en el Barça no dejan de avivar una crisis institucional importante. El actual presidente, que no puede ser reelegido cuando finalice su mandato en 2021, se irá con más pena que gloria. Su último incidente es el caso de los vicepresidentes, el cual se suma a su largo historial de problemas con estos cargos y que ha dejado ya las primeras críticas de respuesta.

Bartomeu instó este martes a Emili Rousaud y Enrique Tombas i Navarro a irse del club o se verán degradados, puesto que no está en sus competencias poder despedirles. Si se confirma su adiós, habrá ascendido a siete la lista de vicepresidentes triturados por el mandamás azulgrana.

Javier Faus, Susana Monje, Carles Vilaubí, Manel Arroyo y Jordi Mestre habían sido los anteriores. Así que este nuevo lío, unidos a los previos con I3 Ventures o los enfrentamientos con Messi y los pesos pesados podrían derivar en un nuevo escenario electoral: su adelantamiento a pesar de que no es una opción que contemple Bartomeu.

De hecho, uno de los vicepresidentes señalados, Rousaud, estaba señalado como el delfín de Bartomeu para dar continuidad a su mandato. Algo ya improbable a tener de lo ocurrido y de cómo rompió su silencio en la 'SER' para señalarle.

"Bartomeu me llamó para decirme que recelaba de algunos directivos, entre ellos yo, y que nos degradaba. Consideraba que había filtraciones y que yo había criticado a los ejecutivos del club. Unas razones que son de poco peso, además de que no son las formas. Viene un periodo complicado para todas las empresas y prescindir de directivos de una acreditada solvencia profesional como va a hacer igual no es lo más adecuado pero es su atribución", criticó.

Además, al respecto del lío con I3 Ventures, fue contundente: "Los ejecutivos se saltaron los controles internos, eso es una realidad más allá de la auditoría. Formó parte de un comité de adjudicaciones de facturas y estas se dividieron para saltarse el control del club, y eso no está bien".