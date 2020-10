Bartra alcanzará ante el Elche la misma cifra de partidos que con el Barça

Real Betis y Elche se enfrentan este domingo en el Benito Villamarín en la octava jornada de LaLiga Santander. Un encuentro de vital importancia para el cuadro bético... y para Marc Bartra.

El futbolista central podría llegar a la cifra de 103 choques disputados con el conjunto bético, precisamente los mismos que jugó durante su etapa en el Barcelona.

En la rueda de prensa previa al partido, Bartra se mostró orgulloso por ello: "Venía con la experiencia de jugar en una de las grandes ligas de Europa. Hacerlo con el Betis, con todo lo que le rodea, era una motivación extra. Quién diría que llegaría a la cifra. Ojalá que sean muchos más".

"Intento estar lo mejor posible cada semana, cuidarme lo máximo para estar disponible. Es verdad que vengo de dos equipos que jugaban dos-tres partidos cada semana, también ahora con la edad que tengo me conozco más que nunca. Lo valoro, porque es el Betis, porque es un club admirado en muchos sitios. Por los momentos buenos, que son con los que me quedo, y para superar los que no lo son tanto", agregó.