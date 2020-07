Bartra y Canales coincidieron en que la temporada fue decepcionante

El Betis no ha estado a la altura de lo que deseaba esta temporada. El objetivo era colarse en puestos europeos, pero el resultado ha sido pelear por no quedar demasiado abajo en la tabla. Bartra y Canales lo analizaron tras la derrota ante el Valladolid que cerró el curso.

"Desde un inicio, se ha hecho autocrítica, pero solo a nivel individual, más que mirarnos como equipo y cuando se pierde es cuestión de todos. Señalar individualmente hace que no se crezca como equipo. Es el primer año que termino los últimos partidos sin tener opciones de llegar al objetivo. Hay que aprender de lo que ha pasado", dijo el central.

"Estamos en un club que por historia y por afición no hemos estado a la altura. No está ninguno satisfecho de lo que hizo. Fue un año muy duro a todos los niveles, en lo global y en lo personal. Hay que salir más fuerte de ésta, peores cosas se pueden dar. Debemos pensar en descontaminarnos a nivel mental, porque desde que vimos que no optábamos a Europa quizá desconectábamos y nos veníamos abajo cuando nos metían un gol", añadió.

"El partido de hoy ha sido un reflejo de la temporada, muy complicada desde el inicio. Tuvimos un par de meses que parecía que podíamos ir hacia arriba pero no estuvimos al nivel esperado. No podemos volver a repetir esta campaña, la inercia desde el inicio nos ha hecho mucho daño, pero no hay excusas: no hemos estado a la altura, la verdad", afirmó el centrocampista.

"Duele, porque todos creemos que hay buena plantilla. Teníamos mucha ilusión en esta temporada pero no acabamos de coger esa dinámica y sensaciones. Ha habido muchos partidos que te vas con la sensación de ser superior pero en el fútbol hay que ganar. Hay que ser competitivos desde el minuto 1, no podemos relajarnos ni permitirnos una temporada así", concluyó.