Batalla por la primera alegría en el Argüelles

La competición liguera está a punto de echar el telón de un duro mes de octubre con un total de siete partidos. El primer parón se producirá al término de esta jornada y no se volverá a jugar hasta el 10-11 de noviembre por la disputa de un amistoso internacional de la selección española con la brasileña el próximo día 5 de noviembre en el Pabellón de la RFEF en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Antes de este respiro que aporta el calendario, el BeSoccer CD UMA Antequera pretende cumplir su objetivo de ganar por primera vez esta temporada en el Pabellón Fernando Argüelles. Estuvo cerca de hacerlo en un brillante choque contra Valdepeñas que se escapó en el último minuto (3-4) y en el empate con Córdoba (1-1). Este sábado 31, a las 18.30 horas, dispone de una nueva oportunidad de lograr tres puntos que vuelvan a marcar una trayectoria en alza. Osasuna Magna se posiciona como un complejo obstáculo que puede impedir la adquisición de ese preciado botín.

El cuadro navarro, dirigido por Imanol Arregui, cuenta con el cartel de ser uno de los históricos que siempre da mucha guerra en la élite nacional participando en los 'play off' por el título y siendo uno de los animadores de torneos como la Copa de España o la Copa del Rey. Llega a la Ciudad de los Dólmenes en una campaña en la que afronta un relevo importante en su plantilla tras la salida de piezas claves como Dani Saldise y Eric Martel rumbo a Movistar Inter y Rafa Usín y Araça a Levante. Estas bajas han sido suplidas con la configuración de un bloque joven con talentos incipientes tanto nacionales como brasileños, un mercado, este último, muy controlado por su técnico. En los seis partidos disputados ha logrado dos victorias, dos empates y dos derrotas. En el más reciente igualó las fuerzas con Burela en Anaitasuna (3-3).

Se avecina una lucha trepidante en la pista antequerana entre dos escuadras muy luchadoras que no dan ni un lance y buscan llegar al final con opciones de puntuar. En la última visita de este oponente, en el curso 2018-2019, el marcador terminó en tablas (3-3). Los de Manuel Luiggi Carrasco Moli, con lo sucedido en Zaragoza aún presente, afrontan el duelo con unas ganas tremendas de resarcirse. "Otro partido más en el que no podemos olvidar el hecho de sumar puntos. Después de estas derrotas consecutivas, no nos queda otra que hacernos fuertes en casa si queremos cumplir nuestro objetivo. Sabemos que Xota es un equipo que está bien trabajado a pesar de la pérdida de jugadores a otros clubs, tiene un buen entrenador que tiene muy claro a lo que jugar y va con ocho puntos ya", especifica.

Los anfitriones de la séptima cita liguera saben que no deben cesar en su esfuerzo de construir un fortín como local que le permita adquirir buenas sensaciones en forma de resultados y, a partir de estos, crear una dinámica ascendente y fortalecer un bloque que tiene mimbres para pelear en la máxima categoría. "Creo que tras perder los dos primeros partidos, jugar con Córdoba y empatar –un tiempo fue para cada uno–, ganar al Inter y hacer un buen con Valdepeñas sin contar el del otro día en Zaragoza; es la línea a seguir y esta no es otra que hacernos fuertes en casa como mínimo. Después si se puede ganar fuera, es difícil vencer en cualquier partido, mucho mejor. Todo pasa por hacer el máximo esfuerzo y jugar como debemos hacerlo en el Argüelles, aunque no haya público", realza Moli.

Una de las notas negativas es la ausencia de espectadores en las gradas. La entidad malagueña arrancó el curso con un aforo limitado a 400 personas, pero la nueva situación actual en Andalucía y, en concreto en Antequera y su comarca, ha obligado a jugar este sábado a puerta cerrada. El envite se podrá seguir a través de 101tv Antequera, 101tv Málaga y en LaLigaSportsTV. El técnico se acuerda de todas esas personas que no podrán disfrutar del fútbol sala en vivo. "Para nosotros es muy importante el público, pero no puede haber nadie en el Pabellón por la situación actual que conocemos todos. Los jugadores son responsables y sabemos que hay una televisión que está retransmitiendo nuestros partidos y vamos a intentar ofrecerle la victoria a la afición para que pueda disfrutarla. Vamos a hacer todo lo posible para que los puntos se queden en casa y pasar un sábado feliz".