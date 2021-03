Batistuta, invitado especial al entrenamiento del Mono Burgos

El ex delantero Gabriel Batistuta, que jugó en la Selección Argentina, en Newell's Old Boys, en Fiorentina y en Boca Juniors, entre otros equipos, visitó este martes el entrenamiento de Newell's Old Boys y dialogó con el entrenador Germán Burgos.

"Bati, presente en la práctica. Batistuta se reencontró con Germán Burgos en el entrenamiento leproso", publicó el club rosarino en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que se ve juntos a los ex jugadores de la 'Albiceleste'.

Según la prensa local, el ex ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid también recibió la visita del ex delantero del club y de la Selección Argentina Abel Balbo, que será el nuevo director deportivo del club en el caso de que el candidato opositor Juan José Concina se imponga en las elecciones presidenciales que se realizarán el 25 de abril.

Batistuta, además de hablar con Burgos, diálogo con el vicepresidente del club Cristian D'Amico, candidato a presidente por el oficialismo.

Burgos debutó como entrenador el viernes pasado con un empate sin goles ante Unión de Santa Fe por la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Su próximo partido será este lunes ante Atlético Tucumán. A falta de siete jornadas, el conjunto rosarino es décimo segundo (de trece equipos) en la Zona B a ocho puntos de Unión de Santa Fe, que está cuarto y ocupa la última plaza de la clasificación para la próxima instancia.