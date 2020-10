"Bauza tiene que tener una estatua en San Lorenzo"

San Lorenzo no olvidará jamás el 2014, un año histórico para el 'Ciclón' porque ganó por primera vez la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano.

Pablo Barrientos, que salió campeón, pidió al club argentino un homenaje para Bauza, al que considera como el gran artífice del título.

"Debería tener una estatua en el club. Es un gran tipo, siempre le voy a estar agradecido porque, por más que alternaba, fue quien me terminó de abrir las puertas para que pudiera cumplir el sueño de volver", dijo el futbolista en declaraciones recogidas por 'Olé'.

Por último, el centrocampista afirmó que no olvida los colores azulgranas: "San Lorenzo es mi casa, pero no me queda la espina de no retirarme ahí", concluyó.