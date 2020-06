Bayern Múnich y Rennes, en la carrera por Kouassi

Uno de los chollos del verano, y también gran incógnita, es Tanguy Kouassi. Ahora que se sabe que el central de 17 años no renovará con el PSG, los grandes se lo rifan. Está por ver quién hace uno de los mejores fichajes que habrá en relación calidad-precio.

El Bayern de Múnich, puede leerse en 'Kicker', se ha unido a la puja por el zaguero francés. Este año las lesiones de Süle y Lucas obligaron a improvisar a Alaba en el centro de la zaga. Además, dado que el ex del Atleti no se ha aclimatado muy bien, no se descarta que pueda salir.

Por otra parte, el diario 'L'Équipe' asegura que el Rennes también se ha puesto a trabajar a destajo en la posible incorporación de Kouassi. Y es que su recién llegado director deportivo, Florian Maurice, ya la tenía la vista echada en su anterior etapa en el Olympique de Lyon.

El Rennes no es uno de los grandes, precisamente, pero permitiría al joven jugador proseguir su formación en Francia y con el añadido de disputar la Liga de Campeones el próximo curso.