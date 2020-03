Gigi Becali vuelve con una de las suyas. El presidente del FCSB asegura que sus futbolistas no entrenan debidamente en sus domicilios y que no confía en ellos.

"No estamos entrenando, pero volveremos. La ley dice que hay que mantener un metro de distancia y que no puede haber más de cincuenta personas en un mismo espacio. Eso significa que no pueden estar en el vestuario, pero sí que pueden hacer ejercicio en el campo. Si les damos planes de entrenamiento para hacer en casa, los jugadores no los harán. No confío en mis jugadores, en casa no hacen lo que deben. ¿Van a hacer esto en un apartamento de veinte metros cuadrados?", señaló el dueño del club en 'Digi Sport'.

Becali dice que respetarán la norma y las advertencias de la OMS. "No vamos a entrenar con balón porque requiere contacto. Es solo entrenamiento físico. Los jugadores entenderán esta decisión. Si se saludan, paramos y los enviamos a casa. Simplemente les preguntaremos si quieren entrenar al aire libre o en una casa con veinte metros cuadrados. Respetaremos la ley. Los jugadores se quedarán a seis metros de distancia y al final volverán a casa de inmediato. Todos se ducharán en casa", afirmó.

Una de sus empresas ayudará a los sanitarios del país. "Hablé con la fábrica más grande de Rumanía y les dije que dejaran de hacer lo que estuvieran haciendo y que fabricasen sin parar máscaras y ropa protectora. Voy a comprarla para entregarlo a los hospitales. Harán 5.000 por día", anunció Becali en 'Digi Sport'.