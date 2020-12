Beccacece anunció su salida de Racing

Punto y final para la etapa de Sebastián Beccacece en el Cilindro de Avellaneda. Según confirmó el propio técnico pocos días después de la eliminación en Libertadores ante Boca, no seguirá en el banquillo de Racing.

El entrenador confirmó que la salida de Diego Milito del club le ha empujado a tomar esa decisión, ya que el director deportivo fue el que le llevó al club.

"Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego nos anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino", dijo en rueda de prensa telemática.

Así, Beccacece dirigirá a Racing hasta que finalice la Copa Diego Armando Maradona: "Me encantaría seguir este camino. Este grupo nos ha dado lo mejor, nos comparamos con Flamengo, River. Hubo una entrega absoluta. El camino se volvió adverso, propio de un año político. Quisieron instalar un montón de cosas, pero nunca pudieron con este grupo. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado una vez que termine este torneo".

"Me voy con una sensación incompleta. Ya estábamos pensando en seis meses más. Yo vivo todo a flor de piel. Racing es familia, pasión... No tengo dudas de que voy a mantener el vínculo con este plantel. Me gustaría haber tenido un título, pero me toca llevarme otro tipo de medallas. No son valoradas por la sociedad, pero para nosotros son importantes", dijo para concluir.