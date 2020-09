Beccacece confirmó que Racing no fichará a Celi

A falta de la vuelta de la Liga y con la Copa Libertadores de nuevo entre semana, los clubes argentinos no descuidan el mercado. Por ello, Racing trabaja para cerrar la plantilla. E incide en la zona de la mediapunta.

Días atrás se relacionó a Yuriel Celi, prometedor futbolista de Academia Cantolao, con Racing. Pero esta vez fue Beccacece el que salió a sala de prensa para desmentir estos rumores.

"Me informó Diego Milito que Yuriel Celi no será futbolista de Racing en este mercado. No es algo que nos genere alguna complicacióni porque es una apuesta de futuro. Estamos muy contentos con lo que tenemos", deslizó.

Unas declaraciones que distan de las ofrecidas por el vicepresidente de Cantolao días atrás, cuando destacó que su venta estaba "cerrada al 98%".