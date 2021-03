Becker pone el ascenso como objetivo prioritario

El entrenador argentino del Racing Murcia, Esteban Becker, analizó con 'AS' su llegada a Murcia y habló sobre el difícil reto que tiene por delante de intentar el ascenso de categoría: "El objetivo es subir a Segunda B. Sí que es cierto que muchas veces piensas que por hacer un buen equipo ya subes directamente".

Esteban Becker cuenta con una dilatada carrera como entrenador en el fútbol madrileño y además tras dirigir a la Selección de Guinea Ecuatorial, tanto masculina como femenina, invita a ser optimista con el técnico argentino.

"Me llamó el propietario para que le ayudase. Cuando me dijo que aquí sólo valía ganar, ganar y ganar le dije que sí", afirmó con rotundidad Becker. Y además, Becker no consideraría como fracaso la temporada de no conseguir el ascenso: "Si no se consigue creo que no se puede considerar fracaso porque es un equipo que viene de Preferente".

El Racing Murcia se sitúa cuarto clasificado en el Grupo B de Tercera División con 31 puntos, en los puestos que dan acceso a la disputar la siguiente fase. El próximo domingo recibe en casa al Huércal-Overa.