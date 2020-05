"Beckham discutía todas las semanas y debía irse al Madrid"

La marcha de David Beckham, gran referencia del Manchester United, al Real Madrid en 2003 fue bastante sorprendente. El jugador inglés era una leyenda en Old Trafford y se pensaba que nunca iba a dejar el equipo inglés, pero luego se demostró que su historia iba a ser muy diferente.

Ryan Giggs, otra leyenda 'red devil' y compañero en su día del centrocampista, explicó su marcha en 'BeIN Sports': "Lo de Beckham estaba siendo ya demasiado. Discutía todas las semanas y al final solo quedaba una solución, que se fuera".

El galés aseguró que Sir Alex Ferguson siempre supo cómo tratar a sus complicados jugadores: "Yo mismo me enfadé con él muchas veces. Hasta seis y siete veces me suspendieron el sueldo por discusiones con Ferguson".

"No siempre es fácil escuchar que no has hecho nada en un partido. Luego, él me acababa demostrando que era importante para él y para el club, pero seguía multándome para demostrar su autoridad", finalizó Giggs.