"Beckham o Zidane eran muy profesionales, a Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba salir"

El ex futbolista 'merengue' contó estas y otras anécdotas en una charla a través de Internet. Contó cómo fue aquella agridulce Liga de 2003, y cómo eran sus compañeros de puertas para adentro.

En la temporada 2002-03 el Real Madrid se proclamó campeón de Liga. A los mandos estaba Vicente del Bosque, quien luego sería seleccionador nacional y campeón del mundo y Europa con 'la Roja'.

Sin embargo, el título le costó el puesto, por así decirlo. "Había pasado algo. Que querían echar a Del Bosque, nosotros queríamos que se quedase... No nos gustaron las formas. Nos lo habían dicho y se armó. El presidente no quería celebrar la Liga con nosotros", reveló Helguera.

"Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase", añadió.

Al final cedieron. "Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. La temporada acabó con que Del Bosque no seguía. Nos fuimos de vacaciones sin saber qué había pasado ahí", apuntó también.

Aquello provocó una crisis interna en el Madrid. "Entre capitanes no sabíamos a quién hacer caso, hubo un conflicto de intereses. Había calidad, pero no había equilibrio por ningún lado", explicó el ex futbolista.

Uno de los motivos que se usaron para justificar el cese de Del Bosque es que el salmantino estaba manejado por el vestuario, y no al revés. Roberto Carlos bromeó con ello, y Helguera lo desmintió. "Roberto es un personaje", dijo, entre risas.

"Cada uno es diferente, muchos éramos muy profesionales. Hay que saber medir. Los brasileños eran diferentes y Del Bosque llevaba muy bien al grupo", continuó.

"A ellos les daba más cuerda, pero no es verdad que cambiara los entrenamientos a por la tarde. Todos los días entrenábamos a las 11 de la mañana. Algunos salían más que otros, pero lo que cuenta no es así", dijo Helguera, dejando claro que Roberto Carlos exageró.

Aprovechó para soltarle una puyita al brasileño. "Beckham, Zidane o Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero no salíamos todos los días", explicó.

"Si un sábado ganábamos, hacíamos una cena y salíamos. De ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo... No es así, el 80% de los jugadores seguro que estaban en casa", añadió.

Otro tema que daba de qué hablar eran los cumpleaños de Ronaldo Nazário, descritos por algunos como auténticas bacanales. "Estuve en uno con mi mujer. Cuando empezaron a bajar autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa y a Figo igual", relató.

"Fue en casa de Ronaldo, la que luego le vendió a Ramos. Cuando ganamos una Liga, hizo una fiesta importante y en esa sí que me quedé hasta altas horas de la madrugada", agregó a la anécdota.