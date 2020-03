Begovic dibuja un panorama aterrador en Milán: "Parece una película de terror"

Apenas lleva un par de meses en Italia, pero ha aterrizado casi en el peor momento. El guardameta bosnio del Milan Asmir Begovic dibujó unas imágenes "de película de terror" en Milán por el confinamiento.

"Hay un bloqueo total. Las calles están desiertas. Lo único abierto son los supermercados. Puedes comprar algo de comida y luego volver directamente a tu casa. Es una locura", dijo a 'The Times'.

"Esta es una ciudad grande y es como una película. La gente ha dicho que es como una escena de terror y realmente lo es. Nunca había visto algo así antes. No estoy seguro de que la gente entienda lo mal que están las cosas", prosiguió el meta cedido por el Bournemouth.

El portero balcánico habló de "pesadilla" y pidió que todo termine lo antes posible: "Ves que otros clubes y otros jugadores lo entienden. Es una pesadilla y todos esperamos poder volver a la normalidad lo antes posible".

Begovic recordó los primeros cambios que hubo en el 'Calcio', como un paso a jugar a puerta cerrada que no terminó de convencer. "Hubo partidos a puerta cerrada y luego los partidos se suspendieron. Hubo un debate sobre si deberíamos jugar o no. Jugamos a puerta cerrada, lo que no fue una gran experiencia. Luego, al día siguiente, todo se suspendió", continuó el ex del Chelsea.

"Es muy extraño no poder entrenar. Intentas hacer otras cosas, pero solo hay hay una serie de propuestas en Netflix que se pueden ver. Trato de mantenerme ocupado, estoy tratando de grabar algunos podcasts, seguir avanzando y no bajar demasiado y esperar pacientemente a que se reanude la normalidad", prosiguió, antes de analizar la situación en el Milan.

"Nadie ha dado positivo en el Milan. Nos han enviado a casa y nos dijeron: 'ya nos veremos a la vuelta'. Esas son las medidas que las personas deben tomar, son las órdenes y las obedecemos y eso es todo", concluyó el portero.