'beIN Sports' se une a 'Canal+' para dejar de pagar los derechos de la Ligue 1

La LFP anunció la pérdida de hasta 42 millones de euros por el parón de la competición por el COVID-19 del contrato con 'beIN Sports', que se une a 'Canal+' y no pagará el canon por los derechos de televisión.

Una importante pérdida la producida en la Ligue 1 por los derechos televisivos. De esta forma, los clubes galos dejarán de percibir una parte importante de sus ingresos en una temporada.

'beIN', además, aseguró que no pagará hasta el que el fútbol no se reanude, una idea que también dejó caer 'Canal+' en 'L'Équipe': "No es posible que paguemos las cuotas futuras", dijo Maxime Saada, presidente de 'Canal+ Francia'.

Así pues, la LFP se enfrenta a una pérdida millonaria a la hora de afrontar el parón por el COVID-19. A los 110 'kilos' de 'Canal+' se le unen los 42 millones de euros de 'beIN Sports'.