Bélgica se quita el susto de un manotazo

Una Bélgica con rotaciones se plantó en Bruselas ante Islandia. Roberto Martínez volvió a dejar en el banquillo de inicio a Eden Hazard, además de a Mignolet, Praet o Tielemans.

La ausencia del portero del Brujas y la aparición de Koen Casteels bajo los palos la aprovechó Islandia a los once minutos de juego. Eso sí, el tanto llegó con mucha fortuna.

Un disparo de Fridjonsson fue desviado por Denayer y Casteels, que pensó que el balón se iba por encima de la portería, se acabó comiendo el gol.

Pero la reacción local no se hizo esperar y en menos de diez minutos no solo había empatado, si no que le habían dado la vuelta al marcador por medio de Witsel y Batshuayi.

No necesitaron los belgas mucho más para borrar a Islandia del partido. Los de la tierra de los géisers no fueron capaces de volver a generar ocasiones claras durante el resto del partido.

El paso por los vestuarios no cambió mucho la historia y Bélgica continuó dominando sin piedad. Mertens y Batshuayi, por segunda vez, pusieron el tercer y el cuarto tanto en el marcador.

Ya en los instantes finales, Doku anotó el quinto tanto y selló la 'manita' belga. Al final los aficionados se volvieron a quedar con las ganas de ver a Eden Hazard, que no se movió del banquillo.