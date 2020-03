Ben Arfa, con vía libre para regresar ante el Athletic

Hatem Ben Arfa fue uno de los bombazos del mercado invernal, o al menos uno de los fichajes más inesperados. Pero desde su llegada al Real Valladolid, el francés solo ha disputado 12 minutos ante el Villarreal, a principios de febrero.

En el club le dan normalidad, al fin y al cabo llevaba nueve meses sin jugar tras acabar contrato con el Rennes y Sergio había trazado un plan especial para poner a punto a Ben Arfa.

No obstante, los pasos del delantero podrían acelerarse de inmediato. Y es que el ex de Newcastle, Lyon o Marsella tendrá vía libre para entrar en la convocatoria y quién sabe si en el once pucelano contra el Athletic.

La razón es que Sergi Guardiola vio la quinta tarjeta amarilla contra la Real Sociedad, por lo que será baja el próximo domingo. Lo mismo sucede con Miguel de la Fuente, que también cumplirá ciclo tras sumar su décima con el Promesas ante el Real Unión.