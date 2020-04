Benatia admite que el Madrid fue a por Pjanic

El Real Madrid trató de hacer frente a la revolución del equipo con mejores piezas para el centro del campo que, al final, no pudo contar con nuevas piezas. Pjanic estaba en la lista.

Así lo ha confirmado el ex compañero del futbolista de la Juventus en unas palabras para 'TuttoSport', dejando claros aquellos rumores en el 2018 y en el pasado verano de 2019.

"Sé que el Madrid intentó fichar a Pjanic. El PSG también lo quiso", afirmó Benatia sobre el interés en uno de los jugadores más importantes del equipo turinés.

Benatia guarda una gran relación con Pjanic y desconoce que quiera dejar la Juventus si el club no se lo pide: "Siempre ha demostrado su fidelidad con la Juventus y en el vestuario es uno de los senadores. Si depende de él, se quedará. No me ha dicho que quiere salir".

En esta temporada, Pjanic vuelve a ser esencial para Sarri y lleva 32 partidos, siendo titular en 30 de ellos con tres goles y dos asistencias.