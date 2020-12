Bendtner revela que llegó a insultar a Wenger para salir del Arsenal

Bendtner dejó el Arsenal con 27 años después de bastantes temporadas en el club que lo vio crecer. El ex jugador ha contado cómo era su relación con Wenger y cómo logró salir del Emirates Stadium.

"Nos respetábamos y pasamos buenos momentos juntos porque éramos sinceros el uno con el otro. Yo quería irme del Arsenal y el Crystal Palace me había hecho una buena oferta. El acuerdo se quedó en nada porque el Arsenal no encontró ningún sustituto", recordó.

El ex jugador continió explicando que Wenger lo llamó para pedirle disculpas y decirle que no se podía ir, lo que fue un "golpe duro" porque había puesto muchas esperanzarse en irse. El futbolista inclusó llegó a insultar a su entrenador para provocar la salida.

"Eso me hizo ver su personalidad porque me explicó que que me quedara era lo mejor para el club. Fue duro discutir con él. Todas las otras veces era solo él el que me gritaba a mí, acabó.

Bendtner se terminó marchando al año siguiente al Wolfsburgo, en el que pasó dos temporadas.