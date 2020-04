Benedetto contó que no lloró por la final de Madrid, pero sí por su rodilla

La final contra River Plate en el Santiago Bernabéu es de los recuerdos más dolorosos en la historia de Boca Juniors. Benedetto lo vivió en primera persona, pero no es lo que más le ha afectado psicológicamente. Su lesión de rodilla sí que le hizo llorar.

"Por el único motivo por el que lloré fue por la rodilla porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo", contó en la radio 'Mitre'.

"La final de Madrid fue importantísima para todos. Como jugador e hincha de Boca, me dolió perder ese partido, pero creo que hay cosas peores que una derrota en una final", explicó. Él llegó a aquel partido tocado: "Guillermo no me veía bien físicamente y me ponía en los segundos tiempos. Yo venía sufriendo de dolor en el tendón, estaba para 15 o 20 minutos en el segundo tiempo".

"Pero cuando llegó la final, me puso de titular sabiendo que yo, físicamente, iba a aguantar un tiempo y un ratito del segundo. Cuando me empecé a sentir mal, le pedí el cambio porque preferí que entrara alguien más fresco como Abila, que es un jugador importante", sentenció.