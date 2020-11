Benedito hará un concurso de acreedores si es elegido presidente del Barça

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito (Barcelona, 1964) y su equipo de trabajo contemplan un escenario de concurso de acreedores para el club cuando el nuevo presidente tome las riendas de la entidad azulgrana.

Así lo explica el mismo Benedito en una entrevista con 'EFE'. Además, considera que esta situación de concurso podría ser previa a la llegada de la pandemia del coronavirus, lo que comportaría que el ex presidente Josep Maria Bartomeu tuviese que asumir responsabilidades sobre el asunto.

Pregunta: ¿Por qué cree que la Comisión Gestora aún no ha convocado oficialmente las elecciones?

Respuesta: Es conocida mi postura en contra del voto de censura, no me pareció una buena idea. Pero una vez se produjo la dimisión de Bartomeu y se hizo cargo del club la Gestora considero que esta hubiese tenido que convocar elecciones al día siguiente. Sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, Carles Tusquets lo alarga. Yo lo relaciono mucho con la situación económica del club.

P: ¿Por qué?

R: Con mi equipo económico hemos trabajado siempre en tres escenarios posibles para cuando eventualmente nos hiciéramos con el control del club. Uno de ellos, que teníamos abandonado como tercera opción, era en el que nada más coger las riendas de la entidad debíamos afrontar un concurso de acreedores. Desde hace unas semanas este escenario ha pasado a ser el que contemplamos como más probable. El club está en la UCI.

P: ¿Ve inevitable el concurso de acreedores?

R: Por la Ley de Sociedades de Capitales del 2010, un administrador que es consciente de que su sociedad está en situación de presentar un concurso lo debe hacer bajo una altísima responsabilidad si no lo ejecuta. Tiene de tiempo dos meses. Pero entramos en la pandemia y el gobierno saca un decreto (16/2020 de abril), que dice que para evitar concursos se anula provisionalmente el plazo de dos meses para incrementar el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y el 17 de noviembre publica un nuevo decreto, el 34/2020, que lo alarga hasta el 14 de marzo.

P: ¿Esto en qué repercute a Carles Tusquets?

R: Tusquets es doblemente culpable porque viene de ser el presidente de la Comisión Económica del mandato de Bartomeu y sabe si el Barça está o no en la situación económica que nosotros sospechamos que está. Hasta el 17 de noviembre él estaba obligado a tomar una decisión sobre el concurso de acreedores antes del 31 de diciembre. Desde entonces, en cambio, se ha quitado esta responsabilidad de encima y puede tirar hasta las elecciones previstas para el 24 de enero.

P: ¿Entonces la decisión de hacer un concurso de acreedores o no pasará a ser responsabilidad de la nueva junta directiva?

R: Sí. Esta tomará posesión del cargo el 4 de febrero y por eso ahora mismo nuestro primer escenario de trabajo previsto es el de tener que afrontar un concurso. Si el embrollo es el que yo me imagino a Tusquets no le queda más remedio que hacer el concurso o intentar salvar la situación con la rebaja salarial de los jugadores. Creemos que el Barça ya estaba en una situación concursal antes de la aparición del coronavirus. Y esto es importante porque si quedase acreditado esto, habrá un administrador que deberá responder por sus responsabilidades. Nos llega que hay clientes que no están cobrando puntualmente.

P: ¿Quién es el responsable?

R: De toda la situación económica actual del club hago responsables a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu, pero sobre todo a Bartomeu. Tusquets como mucho será responsable de las decisiones que ha tomado en este periodo de la Gestora o de las que ha impedido tomar a una nueva junta por el hecho de postergar la convocatoria de elecciones. Si él hubiese querido el 8 de diciembre podríamos tener nuevo presidente del Barça. Por otro lado, gracias al voto de censura Bartomeu se ha ido del club sin que una Asamblea de Compromisarios haya podido votar una Acción de Responsabilidad y sin que este ejercicio, el 2020-2021, el del concurso de acreedores, sea de su completa responsabilidad.

P: Esto supondrá una gran presión económica para la nueva junta.

R: Así es. Las pérdidas que haya del 4 de febrero al 30 de junio serán responsabilidad de la nueva junta. Y estamos hablando de 200 a 250 millones de euros de pérdidas previstas en el presupuesto. La nueva junta avalará 118 millones al entrar y en verano deberá complementar el aval.

P: ¿Por qué se vuelve a presentar después de no ganar en 2010 y en 2015?

R: En 2010 hicimos una buena campaña, nos votaron más de 8.000 socios y quedamos segundos. Pocos lo han conseguido. En 2015 fue todo más especial y decidimos presentarnos independientemente del triplete y de la presencia de Laporta. Aun así nos votaron 3.500 socios. Ahora la situación económica es muy diferente. Me hace gracia cuando otros precandidatos hacen gala de que llevan preparando su proyecto desde hace siete años cuando hace no tanto era impensable una situación de concurso de acreedores. ¿De qué te sirve lo que tenías planificado? De todas maneras este será mi último intento y no me presentaré una cuarta vez si no gano.

P: Como en 2015, se le vuelve a relacionar con Joan Laporta. ¿Confirma que entonces el independentismo les intentó juntar en una candidatura unitaria?

R: Sí, es verdad que el último día de campaña electoral de los comicios del 2015 me vinieron a ver los presidentes de Òmnium y la ANC para sugerirme que me uniera con Laporta. Es evidente que la política, de una forma u otra, quiere decir la suya en las elecciones al Barça. Lo aprendí en 2010 y lo experimenté en 2015. Como también hay intereses de otro tipo, por ejemplo los empresariales.

P: ¿Y ahora se uniría con Laporta?

R: Desde que dejé el club cuando él lo presidía por un asunto puntual que no me gustó, hemos seguido caminos diferentes. En 2015, Laporta intentó de una forma enérgica e insistente que me uniera a su candidatura y me hizo propuestas ciertamente seductoras. Dije que no y ahora nada ha cambiado. Considero que mi proyecto y mi equipo es mejor para la situación que vive el Barça que el que plantea actualmente Laporta. Hace tres o cuatro meses que no hablo con él.

P: ¿Cuándo presentará su proyecto y su equipo?

R: Arrancaremos cuando se convoquen las elecciones. De momento solo están anunciadas. Desde que se convocan hasta que se celebran hay cinco semanas, tiempo de sobras para explicar propuestas. Tenemos todo a punto y si quisiéramos podríamos salir el viernes.

P: ¿Cuántos candidatos cree que superarán el corte de firmas?

R: Esta vez será muy complicado conseguirlas. Hay la situación del coronavirus, el plazo caerá mayoritariamente en las fiestas navideñas y prácticamente tan solo habrá tres o cuatro días hábiles para recoger 2.257 firmas válidas. Creo que Laporta, Font, Jordi Farré, Toni Freixa, Joan Rosell y yo mismo estamos en condiciones de lograrlas. Pero si somos cuatro seremos Laporta, Font, Benedito y Freixa. Y para mí quien tiene más posibilidades de ganar es Laporta.

P: ¿Será fácil convencer a Messi para que siga?

R: Tengo la sensación de que será difícil. Él tiene decidido abandonar el club y lo ha manifestado públicamente. Fue muy fuerte escuchar a Messi decir que quería abandonar el Barça. Por cómo sucedió todo me pareció que fue una decisión muy reflexionada, de mucho calado y estratégica. Así que soy pesimista. A la nueva junta le costará mucho convencerlo, si es que está a tiempo de hacerlo cuando tome el cargo. Pero Messi siempre será 'culé' de alguna manera u otra y el Barça cumple el domingo 121 años de historia y tirará hacia adelante.

P: ¿Contará con Koeman?

R: Cuando en 2015 parecía que Luis Enrique no iba a renovar, pensamos que Koeman era el hombre que tenía que venir. Es una persona que conoce perfectamente la institución, algo muy difícil cuando sales a buscar candidatos para el banquillo del Barça, es un mito y se está viendo que tiene las cosas muy claras. Nos dará resultado y apostará por La Masia. Y le agradezco que haya decidido venir en estas condiciones.

P: ¿Su proyecto cómo plantea el Espai Barça?

R: En 2015 fui el único candidato que se opuso al Espai Barça. Dije que no era el momento y mi propuesta fue una inversión de 50 millones de euros en el Camp Nou para hacer actuaciones concretas. Esto quedó sepultado entre la pantomima y el cuento chino que representó el referéndum del Espai Barça. A día de hoy sigo diciendo que el Espai Barça es una pantomima. El Espai Barça no se hará y se debe replantear de nuevo. Tiene que hacerse una nueva consulta.

P: ¿Cree que usted perdió credibilidad dentro del barcelonismo a causa del acuerdo de patrocinio en la campaña electoral del 2015 con la marca de bebida energética 'Flight Without Wings'?

R: He observado que en Twitter, en la categoría de gente que no le gustó, uno de los comentarios recurrentes es el de este acuerdo. Pero ya he explicado y vuelvo a explicar que aquel era un proyecto muy bueno. Había un 80% de capital indio, procedente de la tercera fortuna del país, y un 20% de los Emiratos Árabes. La conversación que tuve con ellos además comportaba que el Barça tuviese que hacer un contrato con la Superliga India. Era un proyecto que llevaba tres años desarrollándose. Esa gente iniciaba toda su ronda de financiación a golpe del contrato con el Barça. Desde entonces no he sabido nada de ellos. No tenía nada firmado y también contaba con otras empresas interesadas en patrocinar el Barça que no pude hacer públicas por un tema de confidencialidad.