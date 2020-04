"Benítez solo quería borrar lo que había hecho Mourinho"

A Rafa Benítez le ha tocado lidiar con etapas complicadas a lo largo de su carrera. Llegó al Inter que acababa de ganar todo con Mourinho y también aterrizó en un Real Madrid que, si bien había sumado un año en blanco, había ganado dos años atrás la Champions con Ancelotti.

Pese a su prestigio y habilidad como técnico, al madrileño no siempre le fue bien. En el Inter solo duró unos meses y acabó peleado con varios jugadores, que pudieron 'hacerle la cama' para que se fuera.

Marco Materazzi, que no tiene pelos en la lengua, rememoró su paso por el club 'nerazzurro' en una charla con los seguidores en Instagram.

"Todos teníamos una gran relación con Mourinho. Logró algo increíble. Si alguien intenta borrar el pasado para crecer, le respeto, pero, si veo que solo trata de borrar lo que hizo José y nada más, me molesta. Solo borró a Mourinho", empezó el ex jugador italiano.

Materazzi no dudó de la calidad del entrenador español, pero sí que se mostró dubitativo en lo referente a su relación con los jugadores: "Un hombre que gana una Champions con el Liverpool ante ese Milan seguro que tiene conocimientos, pero en el Inter tuvo problemas conmigo. Y no fui el único: en el Nápoles, con Cannavaro; en el Chelsea, con Terry; y en el Real Madrid, tal vez con Cristiano Ronaldo. ¿Siempre es culpa de los demás?".

Por último, el ex defensa recordó el Mundial de 2006, en el que fue decisivo para la conquista del título por parte de Italia: "Me molestó que hubiera compatriotas que me criticaran. Esas personas deberían haber besado el suelo que pisé desde que marqué el empate".