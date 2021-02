Benjamín, convencido de que el Valladolid dará guerra al Madrid

Benjamín ha hecho un pequeño alto en su labor solidaria con su Guinea Ecuatorial natal para atender al diario 'AS', con motivo del Real Valladolid-Real Madrid del sábado noche. El ex futbolista advirtió a los blancos del peligro de ir confiados a Zorrilla.

Lleva ya años recaudando fondos, ropa y material deportivo (incuido el césped artificial de los Anexos) para los niños de Malabo, la todavía capital de Guinea Ecuatorial, sita en la isla de Bioko (antigua Fernando Poo). Su próximo envío, 80 cajas que harán la ruta desde Valladolid hasta la capital de su país, vía Valencia.

Pero ha hecho una pequeña pausa para analizar para 'AS' el Valladolid-Madrid, un duelo que él conoce por haberlo jugado en primera persona. "No le tengo miedo al Real Madrid, creo que el Real Valladolid puede sacar algo positivo", dijo.

"Esta campaña no ha estado mal ante los grandes, equipos que se abren mucho y creo que la clave estará en que no encajemos gol en los primeros 15 o 20 minutos", añadió, al respecto de su ex equipo.

Jugó 12 encuentros contra los bancos, cuatro con el Valladolid, seis con el Betis y dos más con el Cádiz, partidos que le evocan muchos recuerdos. "El año de mi debut en Primera recuerdo el partido en el Bernabéu, perdimos, marcó Chendo…", rememoró.

"Pero salir a calentar a ese estadio ya es impresionante, es como estar soñando; luego ves a tus ídolos a los que habías visto hasta ese momento por la tele y cuando comienza el juego te das cuenta de la calidad que tienen, la velocidad a la que mueven el balón…", continuó.

Sabe lo que es ganar al Madrid, pero también al Barça. "Con el Betis ganamos en el Bernabéu 0-1 con gol de Finidi y la fiesta en el vestuario fue increíble, pero la que más me emocionó fue la victoria 1-2 en el Camp Nou porque fue con el Real Valladolid", dijo.

Solo hay una cosa que lamenta, que no haya público. "Cuando juegas en casa tienes la sensación de que les puedes ganar y que hay más posibilidades que cuando les visitas, la lástima es que no pueda haber afición que ayude y empuje al equipo", valoró, para finalizar.