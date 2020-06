Bennacer deshoja la margarita

Son muchos los equipos que se han interesado por Bennacer en las últimas semanas. El Milan le considera intocable, pero una llamada del PSG podría ser irrechazable para él.

Los parisinos le echaron el ojo hace algunas semanas, como ha hecho también el Arsenal. El PSG lo ha intentado, y parece dispuesto a darse por vencido, pero el futbolista ha animado la puja al lanzar un guiño al cuadro galo.

"Me gustaría fichar por este club. Además del aspecto deportivo y financiero, me encanta París, una ciudad donde la vida es buena", aseguró, en una entrevista concedida a 'Compétition'.

Pero tiene un problema, no se atreve a irse del Milan. "He sido bien tratado en Milán, me daría vergüenza llamar a la puerta del presidente y decirle que quiero irme", añadió.

Tiene contrato hasta 2024 y muchas ofertas sobre la mesa, aunque ninguna tan tentadora como la del PSG.