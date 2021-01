"Benzema desea volver al Lyon"

A sus 33 años, Benzema se siente tan joven como el primer día. El francés, el encargado de tirar del carro del Madrid, lo demostró ante el Alavés con creces.

El francés va camino de hacer 12 años en el conjunto blanco, algo que muy pocos jugadores pueden decir. Todavía le queda año y medio de contrato, y pronto deberá sentarse para negociar.

Sin embargo, Karim Djaziri, su ex agente, adelantó en la entrevista al portal 'Inside Gones' que el delantero pretende acabar su carrera en el Olympique de Lyon, club en el que se formó.

"Benzema desea volver. Él me habla constantemente y ve todos los partidos. Encima, nunca ha estado en el Groupama Stadium. Es algo que él desea, tiene al Lyon en su corazón", afirmó.

Asimismo, el ex representante de Benzema continuó en la misma línea: "Hay de todo en Lyon para Karim. No tiene ganas de volver y que no tenga el físico necesario. Está dividido entre dejar el mejor club del mundo y volver a Lyon, es cuestión de tiempo. En sus sueños está el regreso y hacer grandes cosas".