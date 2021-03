"Benzema es la hosti*, es un lujo verlo"

Zidane siempre estuvo enamorado de Benzema. Y el rendimiento actual de Karim no hace más que evidenciar esa admiración. Tras el 1-3 ante el Celta, el entrenador blanco elogió al bigoleador en la tarde de este sábado.

"Karim es la hostia, para la gente que le gusta el fútbol verlo es un lujo. Sabe que marca diferencias pero sus compañeros son también muy importantes para él", aseguró su compatriota.

'Zizou', de hecho, no comprende que el '9' siga sin ir con la Selección Francesa: "Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo y hay muchos que no lo entienden. Pero para mí, como entrenador del Real Madrid, mejor que se quede aquí con nosotros".

Precisamente sobre las selecciones se lamentó Zidane: "La pena ahora es que llega el parón de selecciones y hay muchos jugadores nuestros que van a jugar y no van a poder descansar. Eso para mí, como entrenador del Madrid, es jodid*".

Acerca del partido, 'Zizou' valoró el triunfo de los suyos tras una gran primera media hora: "Es un partido completo. Interpretamos muy bien. Empezamos fuerte con la posesión de balón. La pena es el gol que nos meten justo antes del descanso. Luego sufrimos un poco más en la segunda parte, pero nos merecimos la victoria. Es muy importante para seguir con lo que estamos haciendo".

"Sin balón estuvimos muy bien, fuertes, cerrando los espacios. Luego a la hora de jugar sabemos lo que podemos hacer con el balón y lo hicimos muy bien y además todo el tiempo. Cuando te meten un gol, cambia el partido. Nosotros no, tuvimos un poco de dificultades pero seguimos en el partido. Eso demuestra el carácter que tenemos", añadió a su explicación.

Por último, se refirió a la inminete llegada de la fase decisiva del curso: "Dentro de la temporada tienes momentos difíciles, como todos. Estamos en el tramo final, que es importante. Y creemos en lo que hacemos".