Benzema está casi descartado para la Champions

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, sufre una pequeña lesión muscular en el aductor izquierdo y tiene pocas opciones de poder disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, decisión que tomará el lunes junto a Zinedine Zidane y el cuerpo médico, según informan a 'EFE' fuentes del club.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido Benzema confirmaron que tiene dañado el aductor de su pierna izquierda. Pese a no sufrir una rotura muscular de importancia, el delantero francés y máximo referente ofensivo del Real Madrid no pudo disputar la visita liguera al Valladolid y es seria duda para el duelo europeo ante el Atalanta.

Zinedine Zidane dejó claro tras el triunfo en Pucela que no tiene en mente arriesgar con Benzema. "Si está mejor, viajará a Italia pero si no, no vamos arriesgar, porque queda mucha temporada", manifestó mostrando sus intenciones. Tras conocer el resultado de las pruebas, será el lunes cuando tome una decisión definitiva.

El técnico madridista se reunirá con Benzema y los médicos del club en la Ciudad Real Madrid, para sopesar los riesgos que supondría la participación en un partido clave de la Liga de Campeones y lo que supondría que se agravase el problema muscular que sufre. La decisión se anunciará en la lista de convocados que se hará pública en la tarde del lunes.

El club confía en que, en el caso de que se descarte su viaje a Italia, el delantero francés ya esté en condiciones de reaparecer en la próxima jornada de LaLiga Santander, en el enfrentamiento del lunes 1 de marzo ante la Real Sociedad.