¿Hora de lanzar faltas? Benzema recordó una con el Lyon que fue gol

Uno de los mejores futbolistas que tiene el Madrid es Benzema. El francés, que tuvo que asumir el rol de goleador tras irse Cristiano, ha tenido que lidiar con esa carga y todavía lo sigue haciendo.

De buenas a primeras, el galo, en la previa del Saint-Étienne-Lyon, subió a su cuenta oficial de Twitter un vídeo del golazo de falta que anotó con su ex equipo hace varios años.

El madridismo, al ver lo que compartió Karim, seguro que se preguntó si el '9' merece tener alguna oportunidad en algún lanzamiento de falta.

Lyonnais ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville on est tous derrière vous ! Et Tino continues de réaliser tes rêves ! #ASSEOL #TeamOL #Derby pic.twitter.com/W1UZA6tAwX