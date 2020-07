Benzema respondió a Le Graët: "Prefiero reírme"

La ironía es un gran detector de inteligencia. También una vía de escape ante situaciones sin soluciones. Karim Benzema optó por esa vía después de leer que el hombre que le tiene cerrada las puertas de la Selección Francesa le colmó de elogios este viernes.

"Ha sido el mejor año de su carrera", había asegurado Noël Le Graët en declaraciones a 'RMC Sport'. El delantero del Madrid, al descubrir esas declaraciones en la cuenta de Twitter del medio deportivo, las citó con un mensaje de resignación: "Prefiero reírme de eso", escribió en su cuenta oficial Benzema, quien adjuntó tres emoticones de risa para potenciarlo.

Tampoco tenía mucho más recorrido la situación para el '9' blanco, quien lleva ya cinco años sin acudir a las convocatorias de la Selección Francesa por el 'caso Valbuena'.

Y aunque sigue peleando en los tribunales por que su nombre no sea manchado, tiene más que asumido que en el terreno deportivo no cambiará la situación a no ser que haya un giro radical, copmo podría ser el cambio en la dirigencia de la Federación Francesa de Fútbol.