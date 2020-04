"Benzema tenía razón, hay tres mundos de diferencia entre él y Giroud"

Una inofensiva charla de Karim Benzema con Ronaldo Nazário durante el confinamiento terminó por convertirse en una bomba de relojería para el fútbol francés.

El delantero del Real Madrid habló de las cualidades de su compatriota Olivier Giroud y se puso por encima del delantero de la Selección Francesa, un combinado que le ha dado la espalda desde su polémica con Mathieu Valbuena.

"No hay que confundir un kart con un Fórmula 1", dijo, antes de matizar un poco sus palabras unas horas después.

En la disputa se ha querido meter el ex jugador del Mónaco y el PSG Jerôme Rothen, quien en 'RMC' dio su punto de vista: "A mí no me chocaron sus declaraciones porque simplemente dijo la verdad. Todo el mundo sabe que hay tres mundos de diferencia entre Giroud y Benzema como futbolistas".

Aunque también valoró los títulos conquistados por el delantero del Chelsea, Rothen insistió en que el argumento utilizado por Karim era bueno. "Comparó a Ronaldo con un Fórmula 1 y luego dijo que él era el kart. Se rebajó en ese momento, así que no hubo tanta falta de respeto".