Benzema y Kroos alejan las pesadillas de la siesta del Madrid

El periodismo deportivo cae demasiadas veces en el resultadismo y el ventajismo. En un intento de huir de ello, permitan que apartemos el 1-3 con el que se va el Real Madrid de Balaídos de lo que se vio en el césped.

La primera media hora fue más que plácida para los blancos. Se encargaron de que así lo fuera Karim Benzema y Toni Kroos, las dos piezas que mantienen a su equipo con opciones en Liga y con sueños en la Champions. El francés suma y sigue su racha que le lleva a sumar ocho goles en los últimos seis partidos. El alemán no precisa de datos para justificarse, pero, para colmo, fueron suyas las dos primeras asistencias.

Que la gran actuación de ambos no enturbie, por favor, la temeridad defensiva del Celta. Se lo puso demasiado fácil el equipo de Coudet a su rival al principio, aunque la historia fue bien distinta con el paso de los minutos. La zaga se empeñó en sacar el balón jugado y le dio más de dos y más de tres sustos a su afición en la que, para colmo, fue la peor tarde de Tapia como celeste.

El arranque dejó la intención del Madrid de ir a por el partido desde el primer momento. Suyo fue el balón y el terreno, aunque en los primeros 15 minutos se trató más de un dominio psicológico y terrotorial que de amenazas a la portería de Iván Villar.

Vinicius comenzó a agitar el ataque de su equipo con buenas internadas por la izquierda. El brasileño tiene derecho a pensar que no se está siendo todo lo justo con él. "Es que no le marca ni al arcoiris", se quejan algunos. Pero seguro que no se quejan de que un mecánico no sepa de política o que un político no tenga ni idea si lo que suena mal es el motor, la correa o algo de por ahí. El gol no es lo suyo, pero lo suyo lo hace bastante bien.

Se entendió bien con un Benzema que dejó el primer tiro del partido a los nueve minutos. Hugo Mallo taponó su disparo en el área, pero ni el capitán ni ninguno de sus compañeros en defensa estuvieron tan finos a los 20 minutos para tapar al francés.

Kroos, Benzema...

A partir de ahí, Kroos y Benzema se empeñaron en querer salir en el titular de esta crónica. Y lo pusieron muy fácil. En el 20', el alemán filtró un gran pase al área para que Karim controlase con la orientación adecuada y definiese con la definición que requería la jugada para poner el 0-1. La defensa, recordemos, tampoco se opuso demasiado.

Respondió el Celta en el minuto 23 con un remate de cabeza de espaldas de Santi Mina. Comenzaba a desesperezarse el cuadro de Coudet, aunque de nuevo la dupla Toni-Karim le dio un empujón para tumbarlo a la media hora. A punto estuvo de hacerlo antes Vinicius en el segundo palo, pero, con el pecho, no logró dirigir un fuerte centro de Benzema. Aviso: si ven un 'frame' o una repetición sin contexto, podría parecer un error peor de lo que fue.

En el 30', a la dupla que ensalzamos se unió de nuevo el propio Celta. Kroos le robó la cartera a Tapia y con un toquecito le dejó el resto del trabajo al '9'. Tres toques, sutil remate con la zurda al segundo palo y a dormir. Pero a dormir casi literalmente con el 0-2.

... y a dormir

Hasta el pitido final del primer tiempo, el Madrid durmió. En intenciones, en juego y en ambición. Eso lo aprovechó el Celta para recortar distancias tras el aviso de Santi Mina, que no contactó del todo con su espuela en boca de gol, y de Brais, que remató a las manos de Courtois.

En el minuto 40, Denis Suárez templó una falta al área con gran atino y el propio Mina lo agradeció. Su cabezazo fue perfectamente dirigido al segundo palo en uno de esos goles en los que el guardameta solo puede tirarse hacia atrás y mirando cómo entra la bola, a lo portero malo de Óliver y Benji.

Hasta el descanso, el Celta apretó. Aunque sin ocasiones, pero sí con llegadas. Y los de Coudet se iban a vestuarios prometiendo guerra en la segunda parte.

Aspas estuvo cerca de convertirse en pesadilla

La siesta del Real Madrid a punto estuvo de convertirse en pesadilla. Los primeros 20 minutos tuvieron menos meneo en las áreas, pero más ritmo en las camisetas celestes. Los visitantes empezaban a pensar en la gestión de la ventaja y Courtois tuvo que mancharse de verdad por primera vez pasada la hora de juego.

Iago Aspas, que estuvo en todas pero con pocos focos, se sacó un zurdazo que repelió el belga con una buena intervención. Esto le dio esperanzas a los de Vigo, que tuvieron su mejor ocasión ya en la recta final con una falta del propio Aspas.

Algún acercamiento de Vinicius y algún error atrás que pudo aprovechar Benzema fueron los aperitivos en mesa ajena a lo que pudo ser el 2-2. Una discutida falta de Modric en la frontal la mandó el de Moaña al palo tras rozar en la cabeza de Casemiro.

El Celta pareció llegar a su pico del partido ahí, aunque siguió buscando el área rival con más corazón que cabeza. Pero, cosas del fútbol, acabó siendo el Real Madrid el que encontrase el gol.

Benzema rodeó su gran tarde con una perfecta asistencia a Asensio en un contragolpe. El balear solo tuvo que empujar la bola en boca de gol para certificar un triunfo que permite que los blancos sigan soñando con la Liga.