Berenguer, dispuesto hasta a jugar de lateral

Berenguer está listo para jugar de lateral o de lo que haga falta para defender los colores del Athletic. Procedente de Osasuna, el nuevo 'león' fue presentado formalmente y avisó de que su polivalencia puede ser un buen arma para Gaizka Garitano.

"Estoy a disposición de lo que me diga el míster y, si tengo que jugar de lateral, lo haré", dijo, aunque admitió que se siente "más cómodo" cuando se coloca en la banda izquierda arriba. También afirmó que, tras su paso por Navarra, se siente un futbolista "más completo".

"Esta plantilla trabaja como animales y vamos a sacarlo seguro. Puedo jugar en varias posiciones, izquierda, derecha, de delantero y puedo asociarme muy bien. Llevo cuatro días aquí, que son pocos, me he encontrado un grupo superunido, como una familia. Me han acogido muy bien", dijo además.

Un periodista le preguntó por una supuesta cláusula de compensación de 1,5 millones de euros del Torino a Osasuna, sobre lo que Berenguer dijo: "Si fuese anti-Athletic, no creo que estuviese aquí. Ocurrió en ese traspaso y estoy orgulloso de todo el esfuerzo de la directiva y del presi y les daré las gracias en el campo".