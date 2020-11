Berenguer, sin presión: "Yo tengo que hacer mi trabajo y lo haré"

El Athletic pagó unos diez millones de euros por su fichaje más caro de las últimas temporadas: Álex Berenguer. El atacante es uno de los principales protagonistas del inicio de temporada y ha realizado unas declaraciones tras este inicio de curso.

"Un rival duro, sabe jugar muy bien al fútbol. Nosotros tenemos nuestras armas, si salimos unidos y jugamos como sabemos jugar, sacaremos los tres puntos adelante", explicó Berenguer en 'Radio Popular', haciendo alusión al próximo rival, el Betis.

Sobre el futuro de Gaizka Garitano no se quiso mojar: "En esos temas no me meto, la prensa mete caña a quien quiere". "Le veo normal, como desde que he llegado. Le he visto todos los días igual, dando ánimos y entrenando fuerte", añadió.

Según Berenguer, al Athletic le está fallando la definición: "El último pase nos está faltando para llegar con claridad y estamos trabajando en ello, también en los desmarques. Lo demás lo tenemos porque sabemos jugar bien a fútbol. Somos un equipo bastante sólido que tenemos que mejorar bastantes cosas, pero estamos bien".

"La Liga ahora está muy igualada. Si ganas un par de partidos estás arriba, lo que tenemos que hacer es ganar un par de partidos y nos pondremos otra vez arriba", señaló el jugador del Athletic, que subrayó: "Soy derecho, para centrar no tengo ningún problema para hacerlo con la izquierda, pero me gusta meterme hacia dentro y con la derecha puedo ponerla o tirar a puerta. Creo que puedo dar más por la izquierda que por la derecha".