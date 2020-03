Bereszynski, octavo caso de coronavirus en la Sampdoria

Otro caso de COVID-19 en la Sampdoria. Y ya van ocho. Bartosz Bereszynski anunció que dio positivo en el test de coronavirus y se une así a la lista de jugadores de fútbol que han confirmado sus casos.

"Desafortunadamente, he dado positivo por COVID-19. Me siento bien. A pesar de tomar las precauciones adecuadas recientemente, todavía no he logrado evitar este virus. Por eso te pido que seas responsable y que te quedes en casa siempre que sea posible", dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Fue el jugador el encargado de comunicarlo, ya que el club italiano avisó de que no anunciaría más casos de forma oficial.

Así, el polaco se une a sus compañeros Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby y Fabio Depaoli, así como al jefe de los servicios médicos Amedeo Baldari.