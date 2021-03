Bergantiños exige que se depuren responsabilidades por su detención

La presunta detención ilegal de Bergantiños el pasado mes de agosto está siendo investigada, y el capitán del Dépor se siente aliviado por ello, al tiempo que reclama depuración de responsabilidades por lo sucedido.

Él fue el primero en denunciar la irregularidad de su situación. "He leído la noticia en algunos medios, pero a mí nadie me ha dicho nada. Imagino que es algo interno que tenían que investigar, yo ya dije que no tenía nada que esconder y que tenía la conciencia tranquila", explicó, en declaraciones reproducidas por 'AS'.

"Me parece extraño cómo sucedió todo y me parece bien que lo investiguen. Y que, si alguien actuó fuera de la ley y sin respetar mis derechos, si hay responsabilidades, que se depuren", aseguró también.