Bergantiños, sobre quién filtró su audio: "Tengo mis sospechas"

En palabras a 'Marca', Bergantiños explicó antes de tener que declarar ante la Policía cómo se siente tras la última gran polémica existente en el entorno del Deportivo de La Coruña.

"Son conversaciones de vestuario que no deberían salir pero estoy totalmente tranquilo. Mi conciencia está tranquila y, si acaso, estoy dolido por el hecho de que compañeros con los que he convivido durante todo el año utilicen esto para intentar buscar no sé, cosas que me puedan perjudicar a mí o al club, pero es lo que ha pasado y yo no tengo ningún problema en explicar todo lo sucedido", comenzó señalando el capitán del Dépor.

Bergantiños salió en su defensa tras un audio en el que señalaba el partido ante el Fuenlabrada como "un paripé", y destacó que está "muy tranquilo". "Es un poco el hastío y el cansancio que vive esta plantilla durante dos semanas. Paripé es la forma de resumirlo, lo que estábamos viviendo sin saber qué pasaba con el partido, suspendido, que dan el 'play off' al Elche, que luego dicen que se juega...", añadió.

"Me da igual la palabra: paripé, pachanga que han usado otros jugadores... Es un esperpento. Está claro que cualquiera que viva el fútbol sabe que ese partido, si tenemos jugarlo, lo jugaremos, pero no son unas condiciones normales de como tendría que haber sido", zanjó sobre esa expresión que utilizó.

Además, señaló que "se hace difícil buscar justicia ahora cuando se ha ido tomando remiendos y decisiones ilógicas". Defendió que la decisión justa era "posponer toda la jornada" y dejó caer sus sospechas sobre el autor de la filtración de su audio.

"Yo puedo tener mis sospechas de cómo llega hasta los medios y tengo mi pensamiento acerca de la integridad de quien publica cosas privadas, pero no voy a entrar en eso porque es una guerra perdida. Quien hace ese tipo de cosas suele ser gente cobarde que está buscando otro tipo de cosas", concluyó.