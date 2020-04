Berlusconi, partidario de esperar hasta después de verano

Para el ex mandatario del Milan, el fútbol no debe ser prioritario para Italia. Aboga por posponer la reanudación, del campeonato o del fútbol en sí, para después de los meses de verano.

Así lo expresó el magnate italiano, en 'La Gazzetta dello Sport'. "No creo que la reapertura del campeonato sea ahora una solución", explicó.

"Jugar a puerta cerrada es muy triste y además siempre existe riesgo por el contacto físico entre jugadores. Sería mejor hablar de la Serie A ya después de que pase el verano", añadió el polémico 'Cavaliere'.

Insistió en que el fútbol no debe ser una prioridad. "Soy un deportista y no voy a subestimar nunca el valor del fútbol, pero ahora no es una urgencia. Hay otros temas prioritarios y el 'calcio' puede esperar unos meses", señaló Berlusconi.

Italia se prepara, como España, para reanudar cuando sea posible la Serie A. La UEFA quiere que los campeonatos ligueros hayan terminado el 31 de julio, pero no todos comparten esa visión.