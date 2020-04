Bernardo Silva aclaró que le gustaría volver al Benfica, pero no ahora

Bernardo Silva (25) es uno de los hombres más importantes del Manchester City y quiere seguir bajo las órdenes de Guardiola, aunque afirma que le gustaría volver al Benfica en un futuro.

"No sé cómo responder eso. Lo que puedo decirle con seguridad es que no será en uno, dos o cuatro años porque estoy en un gran club", dijo el luso en una entrevista para 'Bleacher Report', en la que dijo que se de nuevo en el Benfica.

"Estoy disfrutando mucho mi carrera, no quiero volver ahora, pero tampoco cuando sea demasiado viejo. Quiero ir a ayudar a mi equipo cuando todavía esté en una buena condición física. No sé la edad exacta, ni demasiado viejo, pero no ahora", insistió.

Bernardo Silva empezó su carrera como futbolista en las categorías inferiores del Benfica y pasó al primer equipo en la temporada 2013-14. Después defendió la camiseta del Mónaco durante tres cursos antes de llegar al City en la campaña 2017-18.