"Bernardo Silva es un desagradecido"

Bernardo Silva, estrella del Manchester City, sigue con su particular cruzada con el equipo de sus amores, un Benfica del que salió por la puerta de atrás.

Pocos en Lisboa se explican que esta estrella mundial dejara el equipo por una cantidad irrisoria en dirección a un Mónaco que le convirtió en crack mundial y le traspasó al Manchester City poco después.

Desde su llegada al conjunto inglés, Bernardo Silva siempre se ha mostrado crítico con la directiva de Luis Filipe Vieira y el futbolista tomó parte con un sorprendente comunicado en Twitter ante las próximas elecciones.

"Creo que el Benfica merece y necesita un cambio. Un cambio para mejor y que pueda llevar al Benfica de nuevo a un nivel internacional. Más ambición, seriedad, transparencia y competencia", publicó el 'citizen'.

Jorge Jesús, el entrenador que le llevó al primer equipo, aprovechó estas declaraciones para criticar al futbolista: "Durante muchos años no quise hablar de él y eso que él se metió conmigo. Ahora, con el presidente del club. El peor defecto de un ser humano es ser desagradecido y él lo es".

"Yo fui su entrenador y le subí al primer equipo. Me preguntó si iba a jugar a menudo o no. Le dije que estaban Gaitán y Salvio y me dijo que podía irse: 'Tengo la posibilidad de irme, tengo un contrato para ganar 20 veces más en Mónaco y necesito ayudar a mi familia'. Así que le dije que fuera a hablar con el presidente", explicó Jorge Jesús.

El técnico también salió al paso de las críticas de Bernardo Silva, quien aseguró que le utilizaba como lateral izquierdo: "Si me está escuchando tendrá que decir la verdad. Incluso Everton Cebolinha ha entrenado como lateral izquierdo para mejorar en defensa".