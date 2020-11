Bernat abrió las puertas del PSG a Ramos: "Es un líder, un gran jugador"

Sergio Ramos tendría sobre la mesa una oferta del PSG. Los galos estarían dispuestos a extenderle un contrato de tres temporadas por ocho millones de sueldo más de los que percibe actualmente en el Madrid.

A Bernat le preguntaron si le gustaría tener a Ramos en el equipo. "Es un líder, un gran jugador, lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Es increíble, tiene mucho carácter", dijo a 'AFP'.

Eso sí, no quiso mojarse demasiado. "No puedo decir mucho más, son rumores", se limitó a decir.

En otro orden de cosas habló sobre su propio contrato, que termina en junio de 2021. "Estamos hablando con el club, las negociaciones están abiertas. De momento, no hay nada hecho, pero yo creo que se concretará", dijo.

Bernat está contento en Francia, pero dejó claro que su futuro, antes o después, pasa por España: "Siempre he dicho que estoy muy feliz en París. Quiero quedarme muchos años aquí, pero también es cierto que me gustaría volver a jugar algún día, no sé cuándo, en la Liga. Es el campeonato de mi país y no lo he podido disfrutar mucho".