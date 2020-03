Berry, el español que sueña con cambiar la MLS por LaLiga

El fútbol trae diversas historias curiosas en algunas ocasiones y una de ellas es la de Miguel Berry. Su padre cubano y su madre estadounidense, pero el joven de 22 años nació en España y espera regresar pronto a su país natal.

El punta milita actualmente en las filas del Columbus Crew de la MLS, después de convertirse en uno de los jugadores con más proyección del fútbol universitario. El pasado mes de febrero firmó su primer contrato como profesional y comentó a 'AS' que su gran sueño es volver a España.

"En el Sant Cugat pasé los mejores momentos de mi vida", destacó. "Decidimos mudarnos a Estados Unidos, ya que mi madre estaba harta de vivir en Barcelona. Ahora vivo rodeado de americanos y es imposible mantener el estilo de vida que tenía allí", añadió.

Además, Berry subrayó que pasa "semanas sin hablar castellano". "Llegué teniendo mucha proyección, porque había aprendido bastante en España. Era la época en la que Frank Rijkaard dirigía al Barça y mi entrenador del San Cugat simpatizaba con su filosofía", afirmó.

Al igual que otros futbolistas, el delantero consiguió un contrato profesional a través del SuperDraft, un evento en el que los equipos de la MLS seleccionan a jugadores universitarios. "Es un sistema bastante ridículo. Uno debe poder controlar dónde va", apuntó el español, que ya tenía un acuerdo con otra entidad antes de recalar en el Columbus Crew.

Pese a ello, Berry está contento con su actual equipo, aunque no fue así en un principio. "Les dije que no me escogieran, que no iba a ir. Estuve llorando todo el día y llamé a mi representante unas 20 veces. Aun así, cuando hablé con Caleb Porter, el entrenador, comprendí que este era el mejor sitio para mí" relató.

El camino del español en el fútbol profesional aún está empezando, pero tiene decidido que quiere regresar sea como sea. "Me da igual si es en la Tercera División, en Segunda o en Primera. Nunca se sabe y tengo ganas de triunfar en la MLS para tener la oportunidad de volver allí", dijo.

Berry es un declarado fan del Barça y destacó que todavía tiene una asignatura pendiente con el equipo 'culé'. "También quiero ver partidos del Barça en directo. Les sigo, pero quiero estar en el Camp Nou y cantar el himno", sentenció.